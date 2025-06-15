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Al Ahly FC v Inter Miami CF: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
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بلال محمد

جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025

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تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025...

شهد ملعب هارد روك، يوم الأحد 14 يونيو انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، في النسخة الأولى من البطولة التي تقام بمشاركة 32 فريقًا.

ومع انطلاق البطولة وزيادة العوائد المالية، وارتفاع تتسابق الفرق لتحقيق اللقب واعتلاء منصة التتويج، ويعمل كل لاعب على إظهار أفضل ما لديه في المونديال لمساعدة فريقه على الوصول للهدف المطلوب.

ومن المنتظر أن نشهد صراعًا كبيرًا بين اللاعبين على تسجيل الأهداف، لوجود كوكبة من النجوم التي تشارك في البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025.

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جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025: كومان يسجل أول أهداف البطولة

سجل كينجسلي كومان الهدف الافتتاحي في كأس العالم للأندية 2025 في مرمى أوكلاند سيتي

الترتيباللاعبعدد الأهداف
1كينجسلي كومان - بايرن ميونخ2
=2مايكل أوليز - بايرن ميونخ1
=2ساشا بوي - بايرن ميونخ1
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