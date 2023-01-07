تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس الخليج العربي 25 والتي يستضيفها العراق بعد طول غياب عن استضافة مثل هذه الفعاليات.

بطولة كأس الخليج العربي دائمًا ما تجمع الأشقاء الخليجيين حول كرة القدم، تشتعل التنافسية بين هذه المنتخبات وتبقى الأخوة والروح الرياضية.

تتحلى هذه البطولة بقيمة كبيرة في منطقة الخليج العربي، ولذلك فلا يمكن نسيان المتوج بلقب الهداف الذي يكتب اسمه في صفحات التاريخ ويبصم على أهداف أمام منتخبات تتحلى بتنافسية كبيرة.

لذلك فإن بطولة كأس الخليج العربي 25 والتي أعادت الكرة العراقية إلى الواجهة من خلال استضافة هذا المحفل البارز، ينتظر فيها هدافون من العيار الثقيل مع وصول كل منتخب بأسلحته الهجومية القوية.

نستعرض في هذه السطور جدول ترتيب هدافي كأس الخليج العربي 25 المقامة في العراق.

ترتيب هدافي كأس الخليج العربي 25: جولة أولى دون هداف أوحد

لم ينجح أي لاعب في تسجيل أكثر من هدف خلال أول جولة من كأس الخليج العربي 25 لذلك فالكل يطمح لتسجيل هدف آخر وبدء المنافسة القوية على صدارة ترتيب الهدافين.