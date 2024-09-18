تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025..

تترقب الجماهير حول العالم انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والذي بدأ من يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، بمجموعة واحدة من 36 فريقًا.

ومع غياب كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا عن المسابقة بعد رحيله إلى النصر السعودي، ووصيفه الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى الولايات المتحدة رفقة إنتر ميامين فإننا سنشهد تغييرًا في خريطة المنافسة على لقب هداف البطولة.

النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا شهدت تساوي هاري كين وكيليان مبابي في الرصيد ذاته من الأهداف في الصدارة.

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ملامح الصراع على لقب الهداف ستختلف هذا الموسم بكل تأكيد، بوجود العديد من اللاعبين الأفذاذ إلى جوار هالاند، مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وهاري كين والعديد من المهاجمين المميزين.

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف عبر "GOAL.com" على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ومن هو الأكثر تسجيلًا في تاريخ المسابقة؟

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025: هاري كين يبدأ المسابقة بسوبر هاتريك

سجل هاري كين رباعية في ليلة فوز بايرن ميونخ على دينامو زغرب بنتيجة 9-2.

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 هاري كين - بايرن ميونخ 4 =2 ميكايل أوليس - بايرن ميونخ 2 =2 جيمي بينو جيتنز - بوروسيا دورتموند 2 =4 أرني إنجليس - سليتك 1 =4 نيكولاس جونزاليس - يوفنتوس 1 =4 فيكتور أولاتونجي - سبارتا براج 1 =4 يوري تيليمانس - أستون فيلا 1 =4 كيليان مبابي - ريال مدريد 1 =4 دومينيك سوبوسلاي - ليفربول 1 =4 إندريك - ريال مدريد 1 =4 إبراهيما كوناتي - ليفربول 1 =4 ليروي ساني - بايرن ميونخ 1 =4 دينيز أونديف - شتوتجارت 1 =4 أمادو أونانا - أستون فيلا 1 =4 ليون جوريتسكا - بايرن ميونخ 1 =4 زينو ديباست - سبورتنج لشبونة 1 =4 كينان يلدز - يوفنتوس 1 =4 أنطونيو روديجير - ريال مدريد 1 =4 فيرجيل فان دايك - ليفربول 1 =4 رافاييل جيريرو - بايرن ميونخ 1 =4 كريستيان بوليسيتش - ميلان 1 =4 ويستون ماكيني - يوفنتوس 1

ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، ويأتي خلفه ليونيل ميسي برصيد 129 هدفًا.