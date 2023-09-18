تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2023-2024..

مع نهاية الأدوار التمهيدية، تترقب جماهير كرة القدم الآسيوية انطلاق مباريات دور المجموعات للنسخة الثانية والأربعين من بطولة دوري أبطال آسيا، التي انطلقت في سبتمبر 2023.

وتستمر النسخة الحالية بمشاركة 40 فريقًا، سيتم تقسيمهم على عشر مجموعات بين الشرق والغرب، لكن التغيير الأبرز سيكون إلغاء نظام التجمع لإقامة دور المجموعات، وعودة مباريات الذهاب والإياب في كافة الأدوار الإقصائية للبطولة.

ومع التنافس الشديد بين الفرق على تحقيق اللقب الغالي، هناك تنافس آخر بين اللاعبين على تحقيق لقب الهداف، في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين المشاركين في البطولة هذا الموسم.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

وحسم إدميلسون جونيور، لاعب الدحيل لقب هداف البطولة في الموسم برصيد 8 أهداف.

وفي هذا التقرير نتعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2023-2024: