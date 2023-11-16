جدول ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

تتواصل فعاليات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بمباريات كبيرة بين منتخبات القارة التي يراها الكثيرون الأكثر التحامات وإثارة في العالم.
ولا تزال المنتخبات اللاتينية تنجب العديد من اللاعبين الهدافين من أعلى مستوى والناشطين في أفضل فرق العالم.
في السطور التالية نستعرض لكم ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ..
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جدول مباريات وترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.. ميسي لا يزال في الطليعة
كعادة أي رقم تهديفي، تجد ميسي دائمًا منافسًا فويًا عليه، وهذا ما يعنيه أن تكون "البرغوث"..
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|=1
|ليونيل ميسي - الأرجنتين
|3
|=1
|نيكولاس لا كروز - أوروجواي
|3
|=3
|داروين نونيز - أوروجواي
|2
|=3
|فيليكس كايسيدو - الإكوادور
|2
|=3
|سالومون روندون - فنزويلا
|2
|=3
|نيمار - البرازيل
|2
|=3
|رودريجو جويس - البرازيل
|2
|=8
|أجوستين كانوبيو - أوروجواي
|1
|=8
|أنطونيو سانابريا - باراجواي
|1
|=8
|ماتيوس أوريبي - كولومبيا
|1
|=8
|أرتورو فيدال - تشيلي
|1
|=8
|داروين ماتشيس - فنزويلا
|1
|=8
|إنزو فيرنانديز - الأرجنتين
|1
|=8
|فيديريكو فالفيردي - أوروجواي
|1
|=8
|جابرييل - البرازيل
1
|=8
|خاميس رودريجيز - كولومبيا
|1
|=8
|دييجو فالديز - تشيلي
|1
|=8
|ماركينيوس - البرازيل
|1
|=8
|نيكولاس جونزاليس - الأرجنتين
|1