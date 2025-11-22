انطلقت النسخة 67 من الدوري المصري الممتاز في 7 أغسطس 2025، بمشاركة العديد من الفرق القوية وعلى رأسهم الأهلي، الزمالك، وبيراميدز وغيرهم، ليتنافسوا في موسم الجميع يتوقع له أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

نجح إمام عاشور، في تحقيق لقب هداف الدوري المصري، الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، وناصر منسي، نجم الزمالك، وغيرهم من النجوم.

وبوجود كوكبة من النجوم في فرق الدوري المصري، من المنتظر أن نكون على موعد مع نسخة قوية مليئة بالإثارة والأهداف، وسيكون فيها الصراع على لقب هداف المسابقة مشتعلًا كما هو العادة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2025-2026.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2025-2026..