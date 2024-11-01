تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز في منافسات موسم 2024-2025..

انطلقت النسخة 66 من الدوري المصري الممتاز في 31 أكتوبر 2024، بمشاركة العديد من الفرق القوية وعلى رأسهم الأهلي، الزمالك، وبيراميدز وغيرهم، ليتنافسوا في موسم الجميع يتوقع له أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 44 لقبًا، يدخل الموسم الجديد من الدوري المصري وعينه على الحفاظ على بطولته المفضلة التي حققها الموسم الماضي بفارق مريح.

حسم وسام أبو علي، لاعب الأهلي لقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي، وجاء خلفه فيستون مايلي لاعب بيراميدز، ومن المنتظر أن يشتد الصراع هذا العام على لقب الهداف، في ظل وجود العديد من الأسماء اللامعة داخل صفوف فرق الدوري.

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وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2024-2025.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2024-2025.. فيستون مايلي يفتتح رصيده التهديفي