ترتيب هدافي الدوري المصري: حسام حسن والسعيد في الصدارة ورمضان يتقدم

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2019-2020 بعد انطلاق الجولة السابعة

انطلقت النسخة رقم 61 من الدوري المصري الممتاز في 21 سبتمبر من عام 2019، والذي كانت نسخته الأولى عام 194، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد الأهلي هو البطل التاريخي للدوري بعد أن حقق اللقب 41 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بمعدل 12 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضاً عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

تُوج المارد الأحمر بالدوري المصري في الموسم الماضي بصعوبة شديدة بعد أن ظل الفارس الأبيض متصدراً لجدول الترتيب أغلب فترات الموسم، وهي المرة الرابعة له على التوالي، ليترك المركز الثاني لأكثر فريق حقق مركز الوصيف وهو الزمالك والذي حاز عليه بمعدل 33 مرة.

فاز أحمد علي كامل مهاجم المقاولون العرب بهداف الدوري المصري الموسم الماضي، وجاء خلفه مدافع الزمالك الهداف محمود علاء بفارق 3 أهدافٍ فقط، أما صاحب المركز الثالث فكان خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم حتى الآن...

جدول ترتيب الدوري المصري..

جدول ترتيب هدافى الدورى المصري 2020