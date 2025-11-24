انطلق موسم 2025-2026، من الدوري الإسباني يوم الجمعة 15 أغسطس، ومن المنتظر أن يكون موسمًا قويًا ومثيرًا.
تمكن برشلونة، في الموسم الماضي من تحقيق لقب الدوري بعد منافسة قوية مع ريال مدريد، ولكن في الموسم الحالي سيعمل النادي الملكي، بتدعيماته الجديدة سواء على مستوى اللاعبين او الجهاز الفني، لاستعادة لقب الدوري من البلوجرانا.
ونجح كليليان مبابي، نجم ريال مدريد، من حسم لقب الهداف بعد منافسة قوية مع عدد من اللاعبين، وفي الموسم الحالي من المتوقع أن نرى سباقًا كبيرًا لحسم لقب الهداف مع وصول ماركوس راشفورد إلى برشلونة وغيرهم من النجوم.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2025-2026
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2025-2026: بيري ميلا يصل للهدف الخامس
|المركز
|اللاعب
|عدد الأهداف
|1
|كيليان مبابي - ريال مدريد
|13
|2
|روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة
|8
|=3
|فيران توريس - برشلونة
|7
|=3
|جوليان ألفاريز - أتلتيكو مدريد
|7
|=5
|إيتا إيونج - ليفانتي / فياريال
|6
|=5
|فيدات موريكي - مايوركا
|6
|=7
|فينيسيوس جونيور - ريال مدريد
|5
|=7
|بيري ميلا - إسبانيول
|5
|=7
|ميكيل أويارزابال - ريال سوسييداد
|5
|=7
|بورخا ايجليسياس - سيلتا فيجو
|5
|=7
|كوتشو هيرنانديز - ريال بيتيس
|5
|=12
|أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد
|4
|=12
|إيفان روميرو - ليفانتي
|4
|=12
|أندري سيلفا - إلتشي
|4
|=12
|بورخا مايورال - خيتافي
|4
|=12
|أنتي بوديمير - أوساسونا
|4
|=12
|تاجون بوكانان - فياريال
|4
|=12
|خورخي دي فروتوس - رايو فاييكانو
|4
|=12
|رافا مير- إلتشي
|4
|=12
|أنتوني - ريال بيتيس
|4
|=12
|ألبرتو موليرو - فياريال
|4
|=12
|لامين يامال - برشلونة
|4
|=12
|هوجو دورو - فالنسيا
|4
|=12
|فيرمين لوبيز - برشلونة
|4
|=12
|جيرارد مورينو - فياريال
|4
|=26
|جود بيلينجهام - ريال مدريد
|3
|=26
|أردا جولر - ريال مدريد
|3
|=26
|رافينيا - برشلونة
|3
|=26
|عبد الصمد الزلزولي - ريال بيتيس
|3
|=26
|روبرتو فرنانديز - إسبانيول
|3
|=26
|أدريان ليزو - خيتافي
|3
|=26
|كريستيان ستواني - جيرونا
|3
|=26
|فلاديسلاف فانات - جيرونا
|3
|=26
|برايس مينديز - ريال سوسييداد
|3
|=26
|أرنو دانجوما - فالنسيا
|3
|=26
|إسحاق روميرو - إشبيلية
|3
|=26
|كارلوس فيسنتي - ديبورتيفو ألافيس
|3
|=26
|ألفارو جارسيا - رايو فاييكانو
|3
|=26
|روبن فارجاس - إشبيلية
|3
|=40
|راشفورد - برشلونة
|2
|=40
|بيدري - برشلونة
|2
|=40
|نيكولاس بيبي - فياريال
|2
|=40
|بابي جاي - فياريال
|2
|=40
|جورج ميكوتادزي - فياريال
|2
|=40
|خافي بوادو - إسبانيول
|2
|=40
|بابلو فورنالس - ريال بيتيس
|2
|=40
|جوليانو سيميوني - أتلتيكو مدريد
|2
|=40
|أليكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد
|2
|=40
|كارلوس ألفاريز - ليفانتي
|2
|=40
|دييجو لوبيز - فالنسيا
|2
|=40
|أكور أدامز - إشبيلية
|2
|=40
|أليكسيس سانشيز - إشبيلية
|2
|=40
|توني مارتينيز - ديبورتيفو ألافيس
|2
|=40
|ماتيو جوزيف - مايوركا
|2
|=51
|أوهان سانسيت - أتلتيك بيلباو
|1
|=51
|نيكو ويليامز - أتلتيك بيلباو
|1
|=51
|مروان سنادي - أتلتيك بيلباو
|1
|=51
|تاكيفوسا كوبو - ريال سوسييداد
|1
|=51
|إسحاق بالازون - رايو فاييكانو
|1
|=51
|ميجيل روبيو - إسبانيول
|1
|=51
|لوسيان آجومي - إشبيلية
|1
|=51
|روبرت نافارو - أتلتيك بيلباو
|1
|=51
|دودي لوكيباكيو - إشبيلية
|1
|=51
|ناهويل تيناجليا - ديبورتيفو ألافيس
|1
|=51
|خوسيه موراليس - ليفانتي
|1
|=51
|جيريمي توليان - ليفانتي
|1
|=51
|كريستانوس أوتشي - خيتافي
|1
|=51
|أيتور رويبال - ريال بيتيس
|1
|=51
|لوكا إيليش - ريال أوفييدو
|1
|=51
|سالومون روندون - ريال أوفييدو
|1