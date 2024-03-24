Inter Miami Lionel Messi Luis Suarez 2024Getty Images
بلال محمد

جدول ترتيب هدافي الدوري الأمريكي 2024

ليونيل ميسيلويس سواريزInter Miami CFالولايات المتحدة 1

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الأمريكي 2024...

مع وصول ليونيل ميسي، إلى الدوري الأمريكي، ازدادت شعبية المسابقة حول العالم، وجذبت أنظار العديد من عشاق كرة القدم، لمتابعة المباريات.

وبوجود كوكبة من النجوم في الدوري الأمريكي، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وغيرهم من النجوم، سنكون على موعد مع الكثير من الأهداف المميزة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي الدوري الأمريكي 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ترتيب هدافي الدوري الأمريكي 2024:

الترتيباللاعبعدد الأهداف
=1ديان يوفيليتش - لوس أنجلوس جالاكسي5
=1لويس مورجان - نيويورك ريد بولز5
=3كريستيان بينتكي - دي سي يونايتد4
=3لويس سواريز - إنتر ميامي4
=3جيورجوس جياكوماكيس - أتالانتا4
=6ليونيل ميسي - إنتر ميامي3
=6أنطوني سانتوس - بورتلاند تيمبرز3
=6ماتياس كوكارو - مونتريال3
=6كوتشو هيرنانديز - كولومبوس كرو3

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