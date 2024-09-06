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جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة
أحمد مجدي

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2024-2025، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبابرشلونةريال مدريدأتلتيكو مدريدجيروناليفربولمانشستر سيتيآرسنالأستون فيلاميلانإنتريوفنتوسبولونيابايرن ميونخبوروسيا دورتموندباريس سان جيرمان

تعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2024-2025، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة..

تأتي النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بحلة جديدة تزدان بها البطولة الأوروبية الأقوى على الإطلاق.

وتشهد نسخة 2024-2025 من البطولة الأوروبية الأقوى وجود 36 فريقًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2024-2025، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لحساب الأدوار التمهيدية ودور المجموعات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول ترتيب الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مانشستر سيتي00000000
2بايرن ميونخ00000000
3ريال مدريد00000000
4باريس سان جيرمان00000000
5ليفربول00000000
6إنتر ميلان00000000
7بوروسيا دورتموند00000000
8لايبزيج00000000
9برشلونة00000000
10باير ليفركوزن00000000
11أتلتيكو مدريد00000000
12أتالانتا00000000
13يوفنتوس00000000
14بنفيكا00000000
15آرسنال00000000
16كلوب بروج00000000
17شاختار00000000
18ميلان00000000
19فينورد00000000
20سبورتنج لشبونة00000000
21أيندهوفن00000000
22دينامو زغرب00000000
23ريد بول سالزبورج00000000
24ليل00000000
25النجم الأحمر00000000
26يونج بويز00000000
27سيلتيك00000000
28سلوفان براتيسلافا00000000
29موناكو00000000
30سبارتا براج00000000
31أستون فيلا00000000
32بولونيا00000000
33جيرونا00000000
34شتوتجارت00000000
35شتورم جراتس00000000
36ستاد بريست00000000

جدول مباريات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
يونج بويز - أستون فيلاالثلاثاء 17 سبتمبر 2024
19:45 مصر والسعودية		-وانكدورف
يوفنتوس - أيندهوفنالثلاثاء 17 سبتمبر 2024

19:45 مصر والسعودية

-أليانز تورينو
ميلان - ليفربولالثلاثاء 17 سبتمبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-سان سيرو
بايرن ميونخ - دينامو زغربالثلاثاء 17 سبتمبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-أليانز أرينا
ريال مدريد - شتوتجارتالثلاثاء 17 سبتمبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-سانتياجو برنابيو
سبورتنج لشبونة - ليلالثلاثاء 17 سبتمبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-جوزيه ألفالادي
سبارتا براج - ريد بول سالزبورجالأربعاء 18 سبتمبر 2024

19:45 مصر والسعودية

-جنرالي أرينا
بولونيا - شاختار دونيتسكالأربعاء 18 سبتمبر 2024

19:45 مصر والسعودية

-ريناتو ديلارا
سيلتيك - سلوفان براتيسلافا

الأربعاء 18 سبتمبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-سيلتيك بارك
كلوب بروج - بوروسيا دورتموند

الأربعاء 18 سبتمبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-جان بريدل
مانشستر سيتي - إنتر ميلان

الأربعاء 18 سبتمبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-الاتحاد
باريس سان جيرمان - جيرونا

الأربعاء 18 سبتمبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-حديقة الأمراء
فينورد - باير ليفركوزن

الخميس 19 سبتمبر 2024

19:45 مصر والسعودية

-دي كويب
سيرفينا زفيزدا - بنفيكا

الخميس 19 سبتمبر 2024

19:45 مصر والسعودية

-رايكو ميتيتش
موناكو - برشلونة

الخميس 19 سبتمبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-لويس الثاني
أتالانتا - آرسنال

الخميس 19 سبتمبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-جيويس
أتلتيكو مدريد - لايبزيج

الخميس 19 سبتمبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-سيفيتاس ميتروبوليتانو
ستاد بريست - شتورم جراتس

الخميس 19 سبتمبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-فرانسيس لو بلي

جدول مباريات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
ريد بول سالزبورج - ستاد بريستالثلاثاء 1 أكتوبر 2024
19:45 مصر والسعودية		-ريد بول أرينا
شتوتجارت - سبارتا براجالثلاثاء 1 أكتوبر 2024

19:45 مصر والسعودية

-إم إتش بي أرينا
آرسنال - باريس سان جيرمانالثلاثاء 1 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-الإمارات
باير ليفركوزن - ميلانالثلاثاء 1 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-باي أرينا
بوروسيا دورتموند - سيلتيكالثلاثاء 1 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-سيجنال إيدونا بارك
برشلونة - يونج بويزالثلاثاء 1 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-مونتجويك
إنتر ميلان - سيرفينا زفيزداالثلاثاء 1 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-جوزيبي مياتزا
أيندهوفن - سبورتنج لشبونةالثلاثاء 1 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-فيليبس ستاديون
سلوفان براتيسلافا - مانشستر سيتي

الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-تيهيلنه بوله
شاختار دونيتسك - أتالانتا

الأربعاء 2 أكتوبر 2024

19:45 مصر والسعودية

-شاختار
جيرونا - فينورد

الأربعاء 2 أكتوبر 2024

19:45 مصر والسعودية

-مونتليفي
أستون فيلا - بايرن ميونخ

الأربعاء 2 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-فيلا بارك
دينامو بوخارست - موناكو

الأربعاء 2 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-أركول دي تريمف
ليفربول - بولونيا

الأربعاء 2 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-أنفيلد
ليل - ريال مدريد

الأربعاء 2 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-بيار موروا
لايبزيج - يوفنتوس

الأربعاء 2 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-ريد بول أرينا
شتورم جراتس - كلوب بروج

الأربعاء 2 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-ميركور أرينا
بنفيكا - أتلتيكو مدريد

الأربعاء 2 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-دا لوز

ما القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ويمكنك مشاهدة المباريات مباشرة عبر تطبيق TOD.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
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