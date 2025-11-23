انطلقت النسخة 67 من الدوري المصري الممتاز في 8 أغسطس 2025، بمشاركة العديد من الفرق القوية وعلى رأسهم الأهلي، الزمالك، وبيراميدز وغيرهم، ليتنافسوا في موسم الجميع يتوقع له أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 45 لقبًا، يدخل الموسم الجديد من الدوري المصري وعينه على الحفاظ على بطولته المفضلة التي حققها الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.

على الجانب الآخر سيواصل بيراميدز، محاولاته لتحقيق لقبه الأول في المسابقة، ويستلح الزمالك بصفقات قوية لمصالحة الجماهير، وإعادة لقب الدوري لخزائن القلعة البيضاء.

وسنكون على موعد مع نسخة مثيرة هذا الموسم من الدوري المصري، بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، ليشارك هذا العام 21 فريقًا في الدوري.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

ترتيب الدوري المصري 2025-2026: سيراميكا يحلق في الصدارة

المرحلة الأولى:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سيراميكا كليوباترا 13 9 2 2 17 5 12 29 2 الأهلي 12 6 5 1 20 13 7 23 3 الزمالك 12 6 4 2 18 9 9 22 4 بيراميدز 9 6 2 1 15 5 10 20 5 المصري 12 5 5 2 18 11 7 20 6 وادي دجلة 13 5 5 3 15 11 4 20 7 زد 14 5 5 4 14 12 2 20 8 إنبي 12 4 7 1 11 7 4 19 9 بتروجيت 13 4 6 3 14 14 0 18 10 الجونة 13 4 6 3 10 10 0 18 11 البنك الاهلي 13 3 8 2 12 7 5 17 12 مودرن سبورت 13 4 5 4 14 15 -1 17 13 غزل المحلة 13 2 10 1 7 4 3 16 14 سموحة 12 3 7 2 9 7 2 16 15 حرس الحدود 13 3 4 6 10 17 -7 13 16 فاركو 13 2 6 5 5 12 -7 12 17 طلائع الجيش 14 2 5 7 7 19 -12 11 18 المقاولون 13 1 7 5 7 12 -5 10 19 الإسماعيلي 13 3 1 9 7 16 -9 10 20 الاتحاد السكندري 13 2 2 9 8 19 -11 8 21 كهرباء الإسماعيلية 13 2 2 9 11 24 -13 8

جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 - الجولة الرابعة عشرة