جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-23

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022-2023

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022-2023.

وقررت الرابطة أن يبدأ الموسم في 25 من أغسطس الجاري، على أن ينتهي الدور الأول في الرابع من فبراير 2023.

ويشهد الدور الأول، التوقف الدولي الأول من 17 سبتمبر، على أن تعود المباريات من جديد في الأول من أكتوبر 2022، حيث أيام فيفا.

ستكون أولى المباريات الكبرى في الموسم الجاري في الجولة الخامسة، بين النصر والاتحاد، على ملعب الأول مرسول بارك، في الثاني من أكتوبر 2022.

بينما يقام ديربي الرياض بين الهلال والشباب، على ملعب الأول، ضمن الجولة السابعة، في العاشر من أكتوبر.

ويستضيف الشباب، الاتحاد في الجولة التاسعة، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 من ديسمبر 2022

أما ديربي الرياض بين النصر والهلال، فسيكون ضمن الجولة العاشرة، على ملعب مرسول بارك، أحد أيام 25 أو 26 من ديسمبر.

ويقام كلاسيكو الاتحاد والهلال، ضمن الجولة الـ12، في جدة، أحد أيام 5 أو 6 أو 7 من يناير 2023.

وأخيرًا ديربي الرياض بين الشباب والنصر، على أرض الأول، ضمن الجولة الـ13، أحد أيام 12 أو 13 أو 14 من يناير 2023.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 العدالة 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الفيحاء 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أبها 0 0 0 0 0 0 0 0 4 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الوحدة 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الاتفاق 0 0 0 0 0 0 0 0 7 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الفتح 0 0 0 0 0 0 0 0 9 الخليج 0 0 0 0 0 0 0 0 10 الباطن 0 0 0 0 0 0 0 0 11 التعاون 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الطائي 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الشباب 0 0 0 0 0 0 0 0 14 الرائد 0 0 0 0 0 0 0 0 15 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 16 ضمك 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي 2023؟

كانت مباريات الدوري السعودي في الموسمين السابقين تُنقل على القنوات الرياضية السعودية، لكن هناك مجموعة قنوات جديدة كليًا ستنقله هذا الموسم.

قنوات SSC أصبحت الناقل الحصري لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويمكنك متابعته عليها مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فعليك اقتناء جهاز GOBX.

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جدول مباريات الدوري السعودي 2022-2023 - الجولة الأولى