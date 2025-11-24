نجح ليفربول، بقيادة أرني سلوت، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على كل الخصوم في موسم شهد سيطرة الريدز من أول الموسم..

يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب.

وحددت رابطة الدوري الإنجليزي انطلاق موسم 2025-2026 من يوم الجمعة 15 أغسطس، بعد فترة من انتهاء مسابقة كأس العالم للأندية 2025، كما يشار إلى أن انتهاء الدوري الإنجليزي سيكون يوم الأحد 24 مايو 2026.

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026: مانشستر يونايتد يتعثر في ختام الجولة

استطاع إيفرتون الظفر بالفوز في لقاءه أمام مانشستر يونايتد ليتعادلاً في عدد النقاط.

أبتعد آرسنال بالصدارة بعد فوز كبير على توتنهام في قمة الجولة الثانية عشرة.

هُزم ليفربول بثلاثية صاعقة أمام نوتنجهام فورست، قبل أن يتعبر مانشستر سيتي هو أيضاً في لقاءه مع نيوكاسل يونايتد.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 آرسنال 12 9 2 1 24 6 +18 29 2 تشيلسي 12 7 2 3 23 11 +12 23 3 مانشستر سيتي 12 7 1 4 24 10 +14 22 4 أستون فيلا 12 6 3 3 15 11 +4 21 5 كريستال بالاس 12 5 5 2 16 9 +7 20 6 برايتون 12 5 4 3 19 16 +3 19 7 سندرلاند 12 5 4 3 14 11 +3 19 8 بورنموث 12 5 4 3 19 20 -1 19 9 توتنهام 12 5 3 4 20 14 +6 18 10 مانشستر يونايتد 12 5 3 4 19 19 0 18 11 إيفرتون 12 5 3 4 13 13 0 18 12 ليفربول 12 6 0 6 18 20 -2 18 13 برينتفورد 12 5 1 6 18 19 -1 16 14 نيوكاسل 12 4 3 5 13 15 -2 15 15 فولهام 12 4 2 6 13 16 -3 14 16 نوتنجهام فورست 12 3 3 6 13 20 -7 12 17 وست هام 12 3 2 7 15 25 -10 11 18 ليدز يونايتد 12 3 2 7 11 22 -11 11 19 بيرنلي 12 3 1 8 14 24 -10 10 20 وولفرهامبتون 12 0 2 10 7 27 -20 2

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026 - الجولة 12