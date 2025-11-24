Manchester United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
أحمد مجدي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

نجح ليفربول، بقيادة أرني سلوت، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على كل الخصوم في موسم شهد سيطرة الريدز من أول الموسم..

يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب.

وحددت رابطة الدوري الإنجليزي انطلاق موسم 2025-2026 من يوم الجمعة 15 أغسطس، بعد فترة من انتهاء مسابقة كأس العالم للأندية 2025، كما يشار إلى أن انتهاء الدوري الإنجليزي سيكون يوم الأحد 24 مايو 2026.

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026: مانشستر يونايتد يتعثر في ختام الجولة

استطاع إيفرتون الظفر بالفوز في لقاءه أمام مانشستر يونايتد ليتعادلاً في عدد النقاط.

أبتعد آرسنال بالصدارة بعد فوز كبير على توتنهام في قمة الجولة الثانية عشرة.

هُزم ليفربول بثلاثية صاعقة أمام نوتنجهام فورست، قبل أن يتعبر مانشستر سيتي هو أيضاً في لقاءه مع نيوكاسل يونايتد.

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1آرسنال12921246+1829
2تشيلسي127232311+1223
3مانشستر سيتي127142410+1422
4أستون فيلا126331511+421
5كريستال بالاس12552169+720
6برايتون125431916+319
7سندرلاند125431411+319
8بورنموث125431920-119
9توتنهام125342014+618
10مانشستر يونايتد125341919018
11إيفرتون125341313018
12ليفربول126061820-218
13برينتفورد125161819-116
14نيوكاسل124351315-215
15فولهام124261316-314
16نوتنجهام فورست123361320-712
17وست هام123271525-1011
18ليدز يونايتد123271122-1111
19بيرنلي123181424-1010
20وولفرهامبتون120210727-202

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026 - الجولة 12

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
بيرنلي - تشيلسيالسبت 22 نوفمبر 2025
15:30 السعودية، 16:30 الإمارات		2-0تيرف مور
ليفربول - نوتنجهام فورستالسبت 22 نوفمبر 2025
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		3-0أنفيلد
وولفرهامبتون - كريستال بالاسالسبت 22 نوفمبر 2025
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		2-0مولينيو
برايتون - برينتفوردالسبت 22 نوفمبر 2025
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		1-2أمريكان إكسبريس
بورنموث - وست هامالسبت 22 نوفمبر 2025
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		2-2فيتاليتي
فولهام - سندرلاندالسبت 22 نوفمبر 2025
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		0-1كرافن كوتيج
نيوكاسل - مانشستر سيتيالسبت 22 نوفمبر 2025
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		1-2سانت جيمس بارك
ليدز يونايتد - أستون فيلاالأحد 23 نوفمبر 2025
17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		2-1إيلاند رود
آرسنال - توتنهامالأحد 23 نوفمبر 2025
19:30 السعودية، 20:30 الإمارات		1-4الامارات
مانشستر يونايتد - إيفرتونالإثنين 24 نوفمبر 2025
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		1-0أولد ترافورد
إعلان