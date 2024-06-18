جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على آرسنال في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين آرسنال، حتى الجولات الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الرابعة على التوالي.

والآن تنطلق نسخة جديدة من البطولة، بطموحات مرتفعة من كافة الفرق لتحقيق اللقب الثمين، في البطولة التي يصنفها البعض على أنها البطولة الأكثر إثارة في العالم.

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يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية "التشامبيونشيب".

وحددت رابطة الدوري الإنجليزي انطلاق موسم 2024-2025 من يوم السبت 17 أغسطس، بعد فترة مريحة من انتهاء مسابقتي اليورو والأولمبياد وبعد 90 يومًا بالتمام والكمال من انتهاء موسم 2023-2024، كما يشار إلى أن انتهاء الدوري الإنجليزي سيكون يوم الأحد 25 مايو 2025.

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025



المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أستون فيلا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بورنموث 0 0 0 0 0 0 0 0 4 برينتفورد 0 0 0 0 0 0 0 0 5 برايتون 0 0 0 0 0 0 0 0 6 تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 7 كريستال بالاس 0 0 0 0 0 0 0 0 8 إيفرتون 0 0 0 0 0 0 0 0 9 فولهام 0 0 0 0 0 0 0 0 10 إيبسويتش تاون 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ليستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 13 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 14 مانشستر يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 15 نيوكاسل يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 16 نوتنجهام فورست 0 0 0 0 0 0 0 0 17 ساوثامبتون 0 0 0 0 0 0 0 0 18 توتنهام 0 0 0 0 0 0 0 0 19 وست هام يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 20 وولفرهامبتون 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025 - الجولة الأولى