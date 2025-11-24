تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
مصعب صلاح

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026...

انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2025-2026 في ظل ترقب من الجماهير التي تتطلع للإثارة والمنافسة الشرسة.

وتمكن برشلونة، في الموسم الماضي من حسم لقب الدوري، للمرة الثانية في آخر ثلاث مواسم.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الحالية الكثير من الإثارة والمتعة، خاصة من القطبين ريال مدريد، وبرشلونة، فالفريق الملكي يدخل الموسم بعد تدعيم صفوفه بعد من اللاعبين، بينما يعمل الفريق الكتالوني تحت القيادة الفنية للألماني هانز فليك، على تكرار إنجاز الموسم الماضي.

ويشارك في الموسم الجاري ثلاثة فرق صعدت من الدرجة الثانية وهم، إلتشي، ليفانتي وريال أوفييدو.

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2025-2026..

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026: ريال مدريد يستعيد الصدارة على الرغم من تعادله أمام إلتشي

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1ريال مدريد1310212812+1632
2برشلونة1310123615+2131
3فياريال139222611+1529
4أتلتيكو مدريد138412511+1428
5ريال بيتيس135622014+621
6إسبانيول136341716+121
7خيتافي135261215-317
8أتلتيك بيلباو135261217-517
9ريال سوسييداد134451718-116
10إلتشي133731516-116
11إشبيلية135171921-216
12سيلتا فيجو133731618-216
13رايو فاييكانو134451214-216
14ديبورتيفو ألافيس134361112-115
15فالنسيا133461221-913
16ريال مايوركا133371320-712
17أوساسونا133281016-611
18جيرونا132561225-1311
19ليفانتي132381624-89
20ريال أوفييدو13238720-139

جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 - الجولة 13

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
فالنسيا - ليفانتيالجمعة 21 نوفمبر 2025
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		0-1ميستيا
ديبورتيفو ألافيس - سيلتا فيجوالسبت 22 نوفمبر 2025
16:00 السعودية، 17:00 الإمارات		1-0ميندزوروتزا
برشلونة - أتلتيك بيلباوالسبت 22 نوفمبر 2025
18:15 السعودية، 19:15 الإمارات		0-4كامب نو
أوساسونا - ريال سوسييدادالسبت 22 نوفمبر 2025
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		3-1السادار
فياريال - ريال مايوركاالسبت 22 نوفمبر 2025
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		1-2لا سيراميكا
ريال أوفييدو - رايو فاييكانوالأحد 23 نوفمبر 2025
16:00 السعودية، 17:00 الإمارات		0-0كارلوس تارتيير
ريال بيتيس - جيروناالأحد 23 نوفمبر 2025
18:15 السعودية، 19:15 الإمارات		1-1بينيتو فيامارين
خيتافي - أتلتيكو مدريدالأحد 23 نوفمبر 2025
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		1-0كولسيوم الفونسو بيريز
إلتشي - ريال مدريدالأحد 23 نوفمبر 2025
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		2-2مانويل مارتينيز فاليرو
إسبانيول - إشبيليةالإثنين 24 نوفمبر 2025
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		1-2كورنيا إل برات
