تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على ليفربول في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين ليفربول، حتى الجولة الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، تنافسًا كبيرًا على اللقب، في ظل التدعيمات التي قامت بها الفرق، وبطبيعة الحال سيعمل مانشستر سيتي مع مدربه بيب جوارديولا على الحفاظ على لقبه.

يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023..

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23: آرسنال يحافظ على الصدارة

حافظ آرسنال على الصدارة بعد الفوز على وست هام، بينما انتصر نيوكاسل يونايتد ليخطف المركز الثاني من مانشستر سيتي

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 آرسنال 15 13 1 1 36 12 +24 40 2 نيوكاسل 16 9 6 1 32 11 +21 33 3 مانشستر سيتي 14 10 2 2 40 14 +26 32 4 توتنهام 16 9 3 4 33 23 +10 30 5 مانشستر يونايتد 15 9 2 4 23 20 +3 29 6 ليفربول 15 7 4 4 31 18 +13 25 7 برايتون 15 7 3 5 26 20 +6 24 8 تشيلسي 15 7 3 5 19 17 +2 24 9 فولهام 16 6 4 6 27 26 -1 22 10 برينتفورد 16 4 8 4 25 27 -2 21 11 كريستال بالاس 15 5 4 6 15 21 -6 19 12 أستون فيلا 16 5 3 8 17 25 -8 18 13 ليستر سيتي 16 5 2 9 25 28 -3 17 14 بورنموث 16 4 4 8 18 34 -16 16 15 ليدز يونايتد 14 4 3 7 22 26 -4 15 16 وست هام 15 4 2 10 13 20 -7 14 17 إيفرتون 16 3 5 8 12 19 -7 14 18 وولفرهامبتون 16 3 4 9 10 25 -15 13 19 نوتنجهام فورست 16 3 4 9 11 33 -22 13 20 ساوثامبتون 16 3 3 10 14 30 -16 12

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة عشرة