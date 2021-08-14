جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021

استطاع مانشستر سيتي، حسم لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2020-21، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، في موسم شهد تراجع ملحوظ للعديد من الأندية الكبيرة وعلى رأسها ليفربول الذي عانى من العديد من الإصابات.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، تنافسًا كبيرًا على اللقب، في ظل التدعيمات التي قام بها تشيلسي ومانشستر يونايتد، وعودة المصابين لكتيبة ليفربول، وبطبيعة الحال سيعمل مانشستر سيتي مع مدربه بيب جوارديولا على الحفاظ على لقبه.

يشارك في البريميرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022..

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-22: آرسنال يستهل الموسم بخسارة وفوز كبير لمانشستر يونايتد

بدأ آرسنال الموسم بخسارة من الوافد الجديد برينتفورد بهدفين دون رد، كما فاز تشيلسي على كريستال بالاس بثلاثية دون رد.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا عريضًا على حساب ليدز يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مانشستر يونايتد 1 1 0 0 5 1 +4 3 2 تشيلسي 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 ليفربول 1 1 0 0 3 0 +3 3 4 إيفرتون 1 1 0 0 3 1 +2 3 5 برينتفورد 1 1 0 0 2 0 +2 3 6 واتفورد 1 1 0 0 3 2 +1 3 7 برايتون 1 1 0 0 2 1 +1 3 8 ليستر سيتي 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 وست هام 0 0 0 0 0 0 0 0 10 توتنهام 0 0 0 0 0 0 0 0 11 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 12 نيوكاسل يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 13 أستون فيلا 1 0 0 1 2 3 -1 0 14 بيرنلي 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 ولفرهامبتون 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 ساوثامبتون 1 0 0 1 1 3 -2 0 17 آرسنال 1 0 0 1 0 2 -2 0 18 كريستال بالاس 1 0 0 1 0 3 -3 0 19 نوريتش سيتي 1 0 0 1 0 3 -3 0 20 ليدز يونايتد 1 0 0 1 1 5 -4 0

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى