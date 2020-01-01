كيف سيبدو جدول مباريات الدوري الإنجليزي بعد العودة من تأجيل الكورونا؟

يقدم جول تصورًا عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عودته من التأجيل الذي تعرض له بعد تفشي فيروس كورونا قارة أوروبا وإنجلترا

بعد تأجيل جميع مباريات الدوري الإنجليزي إلى 30 أبريل 2020 كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بدأ التساؤل عن شكل جدول مباريات البريميرليج بعد العودة.

بالطبع لا يوجد ضمان على عودة كرة القدم في 30 أبريل، حيث لاتزال أزمة الفيروس التاجي تتسبب في الخراب في جميع أنحاء العالم لاسيما إنجلترا.

لكن في حالة عودته، كيف سيبدو جدول مباريات الدوري الإنجليزي حتى نهاية الموسم؟

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ما هو الشكل المحتمل لجدول الدوري الإنجليزي بعد تأجيل كورونا؟

هناك التزام من الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي ورابطة الأندية على اختتام موسم 2019-20 عندما يسمح الوضع بذلك، وما قد يسمح بذلك قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل يورو 2020 عام كامل.

وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك: "نحن متحدون في التزامنا لإيجاد طرق لاستكمال موسم 2019-20، ولعب جميع المباريات المحلية والأوروبية بمجرد أن يكون ذلك آمنًا وممكنًا".

وأضاف البيان: "نحن جميعًا ندعم قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل يورو 2020 لخلق مساحة للعب المباريات الأوروبية والمحلية للأندية والحفاظ على نزاهة المنافسة".

وهكذا، إذا كانت الأندية الإنجليزية ستستكمل مبارياتها في 30 أبريل، سيعني ذلك لعب مباريات الجولة 30 في نهاية الأسبوع الأول من مايو، وسيستمر لعب مباريات البريميرليج حتى يوليو.

ومع ذلك، لا توجد ضمانة بأن المباريات التي تم تأجيلها ستلعب بالترتيب، فقد تقرر رابطة الدوري الإنجليزي تغيير مواعيد المباريات تمامًا.

في الأسفل جدول محتمل للدوري بتواريخ محتملة حتى نهاية الموسم، ومن الواضح أن الجدول سيكون مزدحمًا جدًا، فهناك بعض الأندية التي لديها مباريات في المتناول، والبعض الآخر مرتبط بمباريات في بطولات أخرى غير الدوري الإنجليزي، كما أننا سنشهد عطلة المنتخبات في منتصف يونيو.

ومع إضافة جولة من المباريات الدولية في يونيو، سيتسبب هذا في صعوبة في تنظيم الجدول، لذلك يحتوي الجدول على جولة واحدة من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المحتمل عودتهما.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي: