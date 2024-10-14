بعد الجدل الكبير الذي أثارته المباراة .. سباليتي يوجه رسالة بخصوص لقاء إيطاليا وإسرائيل

ماذا قال؟

تحدث لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا عن مواجهة إسرائيل، مساء اليوم الإثنين على ملعب بلو إنرجي، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب إيطاليا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، أمام فرنسا (6) وبلجيكا (4)، بينما يتواجد المنتخب الإسرائيلي في المركز الأخير دون نقاط.

واستغل سباليتي المواجهة، التي أثارت الكثير من الجدل، لإرسال رسالة سلام، في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية المباراة في ظل أحداث العنف الجارية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال سباليتي في تصريحات لقناة " Tg1": "نذهب للعب المباراة على أمل إقناع المزيد من الناس، فأنا أعتقد أن هناك الكثير من الإسرائيليين الذين لا يريدون الحرب، وعلينا التركيز على هؤلاء، يجب إقناع المزيد من الناس بأن هذه قصة يجب أن تنتهي".

ومن المقرر أن تشهد مدينة أوديني الإيطالية إجراءات أمنية مشددة، حيث تم بيع أكثر من 11 ألف تذكرة، وتم تركيب حواجز أمنية بارتفاع مترين، كما يتم إدارة الفحوصات من قبل حوالي 450 مشرفًا سيساعدون في الحفاظ على النظام العام.