جدل بسبب مصطفى محمد ويوم دعم المثليين في فرنسا!

مصطفى محمد يثير الجدل في فرنسا...

أثار مصطفى محمد، نجم فريق نانت الفرنسي، الجدل في فرنسا، بعد تأكد غيابه عن مباراة فريقه الأخيرة في الدوري، والتي سيلعب فيها أمام موناكو.

ومن المنتظر أن يلعب نانت صاحب المركز الرابع عشر في الدوري، أمام موناكو وصيف الدوري، مساء غد الأحد في ختام مباريات الدوري الفرنسي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن النجم المصري، سيغيب عن المباراة بالرغم من عدم إصابته، أو تعرضه للإيقاف، وإنما يكون بسبب رفض اللاعب المشاركة في جولة دعم المثلية الجنسية في فرنسا.

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غياب مصطفى محمد، عن مباراة موناكو، يعيد للأذهان ما فعله في الموسم الماضي، عندما رفض المشاركة أمام تولوز، للسبب ذاته وتعرض بعد ذلك لعقوبة مالية من فريقه.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، قد شارك مع نانت هذا الموسم 29 مباراة بالدوري الفرنسي، نجح خلالهم في تسجيل ثمانية أهداف وصنع اثنين.