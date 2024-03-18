بعد جدل العروض الخارجية .. وكيل سعود عبدالحميد يكشف حقيقة "تخليه" عن الهلال!

هل يختار الظهير الشاب خوض تجربة الاحتراف في الصيف المقبل؟

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لا يريد وليد بن نايف آل ملحان؛ وكيل أعمال سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن الهلال السعودي، أن يؤثر أي شيء على تركيزه خلال الفترة الحالية، لذلك خرج لحسم جدل رحيله عن الزعيم.

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صحيفة "الميدان الرياضي" زعمت أمس الإثنين، أن الظهير الشاب يمتلك ثلاثة عروض خارجية، بل أشارت كذلك إلى أنه بالفعل يفكر في خوض تجربة الاحتراف خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

لكن ما مرت إلا ساعات قليلة على انتشار تلك المزاعم، حتى خرج وكيله لنفيها تمامًا..

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ابن نايف كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "سعود ملتزم بعقده مع نادي الهلال وهو في مهمة وطنية حالياً والتركيز منصب على المنتخب السعودي كما أنه لاوجود لفترة انتقالات حالية".

وأضاف: "إذا كان هنالك أي عرض سيكون على طاولة نادي الهلال وليس الإعلام".

يذكر أن صاحب الـ24 عامًا مرتبط بعقد مع الزعيم، يمتد حتى نهاية موسم 2024-2025، بعدما كان قد انضم له في شتاء 2022 قادمًا من الاتحاد.

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