جدد عقده مع ناديه .. الهلال والأهلي يخسران هدفًا جديدًا في سوق الانتقالات

لاعب جديد يرفض إغراءات السعودية

يتواصل انضمام اللاعبين من مختلف الدوريات الأوروبية إلى أندية دوري روشن السعودي، وفي خط موازٍ تمامًا يتواصل رفض بعض النجوم الرحيل عن القارة العجوز واللعب في آسيا.

آخر هؤلاء الذين أغلقوا أبوابهم أمام إغراءات الأندية السعودية هو الإسباني لويس ألبرتو صانع ألعاب لاتسيو، حيث توصل لاتفاق تام مع ناديه على تجديد عقده الذي ينتهي عام 2024 حتى صيف 2027.

الصحفي نيكولا شيرا أوضح عبر تويتر أن توقيع العقود الجديدة تم بالفعل، مشيرًا إلى أن ألبرتو سيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ4 ملايين يورو.

كان الهلال أول من ارتبط بصاحب الـ30 عامًا لكن اسمه طرح بقوة على طاولة الأهلي في الأسابيع الأخيرة، وقد حاول المفاوض السعودي نقله للدوري المحلي لأي من الناديين لكن عرضه قوبل بالرفض.

يُشار إلى أن بعض النجوم فضلوا البقاء في أوروبا أو الانتقال لوجهات أخرى بخلاف الدوري السعودي، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وروميلو لوكاكو وإلكاي جوندوان.