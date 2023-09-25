"جدة حمراء" .. تحذيرات قوية للاتحاد قبل كأس العالم

العميد يشارك في مونديال الأندية للمرة الثانية وسط تحذيرات كبرى..

في ظل انشغال الاتحاد السعودي بالمنافسة حاليًا في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا، تهب رياح كأس العالم للأندية السعودية 2023م، رغم بقاء شهرين ونصف تقريبًا على انطلاق الحدث العالمي.

مدينة جدة السعودية تستضيف مونديال الأندية 2023م خلال الفترة من 12 وحتى 22 من ديسمبر المقبل، ويشارك به الاتحاد بصفته بطل الموسم الماضي من دوري روشن.

العميد يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن يلتقي الفائز منهما بالأهلي المصري؛ بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدوري الثاني في يوم 15 ديسمبر.

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واستعدادًا لهذه المباراة، أطلق جمهور الشياطين الحمر حملة "جدة حمراء"، للسيطرة على تذاكر مباراة الدور الثاني، والتي سيطرحها الاتحاد الدولي "فيفا"، اليوم الثلاثاء، أمام الجماهير، وهو ما أقلق السعوديين.

الإعلامي الرياضي السعودي عبد العزيز المريسل أطلق أجراس الإنذار لجمهور العميد، مطالبًا إياهم بشراء تذاكر مباراة الدور الثاني من الآن، بغض النظر عن عدم حسم النمور للتأهل بعد.

وكتب المريسل، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "جمهور الاتحاد حذاري من الأمور التي ينوي الأشقاء جماهير نادي الأهلي المصري على القيام بها لشراء تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي المتوقعة في حال فوز الاتحاد على أوكلاند سيتي، فالأفضل شراء التذاكر للمباراة رقم 2 أول ما يتم فتح رابط الشراء من موقع الفيفا".

يذكر أن الاتحاد يشارك في الحدث العالمي للمرة الثانية بعد عام 2005، فيما يسجل الأهلي المشاركة التاسعة له، والتي كان آخرها العام الماضي.