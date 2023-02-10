جدال لا ينتهي مع الإعلام.. كلوب يبرر رفضه الرد على أحد المراسلين!

جول العربي
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Jurgen Klopp Liverpool 2022-23Getty Images
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كلوب: ليست وظيفتي الرد على سؤالك

يدافع الألماني يورجن كلوب، عن قراره بعدم الرد على سؤال أحد المراسلين، بالمؤتمر الصحفي بعد مباراة وولفرهامبتون.

بدأ الجدال بين مدرب ليفربول وأحد الصحفيين، عقب هزيمة الريدز بثلاثية من وولفرهامبتون المهدد بالهبوط، عندما سُئل كلوب عما يفعله ليجهز لاعبيه للمباراة.

ورفض كلوب حينها الرد على الصحفي قائلًا:" من الصعب جدًا التحدث إليك، أفضل عدم القيام بذلك، فأنت تعرف لماذا، إذا طرح عليّ شخصًا آخر السؤال فسأجيبه".

وظهر كلوب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إيفرتون، وتحدث عن واقعة إحراجه للصحفي وعدم الرد على سؤاله، مؤكدًا أنه لم يخطئ.

حيث قال:" من السهل جدًا عقد مؤتمرًا، لكن -أسف- أنت لا تسأل أسئلة مهمة، لذا ليس أمرًا سيئًا مني عدم الرد عليك، يمكنني شرح كل شيء في كرة القدم، لكن ليس لك، انها ليست وظيفتي".

ويواجه ليفربول إيفرتون صاحب المركز الثامن عشر، الإثنين المقبل في ديربي ميرسيسايد، بملعب أنفيلد.

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