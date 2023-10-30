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المركز الـ 829 في قائمة الكرة الذهبية .. حساب بارودي يسخر من كريستيانو رونالدو

علي رفعت
Cristiano Ronaldo Ballon D'OrSportbible
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النجم البرتغالي غير مرشح من الأساس!

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يبدو أن غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر ودوري روشن السعودي عن ترشيحات لجائزة الكرة الذهبية قد فتح باب السخرية عليه.

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قبل قليل بدأت مجلة "فرانس فوتبول" في الإعلان عن ترتيب قائمتها النهائية لأفضل 30 لاعبًا في العالم، في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ليخرج أحد الحسابات الساخرة عبر موقع إكس، ويقوم بتصميم صورة تشبه إلى حد كبير تلك الخاصة بإعلانات فرانس فوتبول لكن لكريستيانو رونالدو.

الحساب وضع رونالدو في المركز الـ 829 في ترشيحات الجائزة، دون أي صوت، في سخرية واضحة من غيابه عن القائمة النهائية.

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جدير بالذكر أن رونالدو كان قد حل ثانيًا في دوري روشن الموسم الماضي رفقة النصر، كما غادر كأس العالم من دور الثمانية أمام المنتخب المغربي ولم يمر بأفضل مواسمه في مانشستر يونايتد قبل رحيله نحو المملكة العربية السعودية.

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