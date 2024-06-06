جائزة جديدة هذا العام .. الكشف عن مواعيد وجوائز الكرة الذهبية 2024

الحدث المنتظر من جميع عشاق كرة القدم

أعلن الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" موعد إقامة الحفل الخاص بنسخة العام الجاري 2024، كما كشف عن إضافة جائزة جديدة سيتم تقديمها منذ هذا العام وصاعدًا.

كان ليونيل ميسي قد تُوج بالجائزة العام الماضي وهي الثامنة في تاريخه، وقد أعلن أن موعد الكشف عن المرشحين لجائزة هذا العام سيكون في الرابع من سبتمبر القادم، فيما سيُقام الحفل يوم 28 أكتوبر المقبل في مسرع دو شاتليه في باريس.

النسخة الـ68 من الجائزة الفردية المرموقة في عالم كرة القدم ستشهد تقديم جائزة جديدة خاصة بأفضل مدرب في الموسم، وستكون واحدة خاصة بأفضل مدرب للرجال وأخرى بأفضل مدرب للسيدات، كما سيُشارك الاتحاد الأوروبي في تنظيم تلك النسخة.

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حفل البالون دور لعام 2024 سيشهد توزيع 10 جوائز، وهي: الكرة الذهبية للرجال والسيدات، وأفضل فريق في العام للرجال والسيدات، وأفضل مدرب للرجال والسيدات، وكأس كوبا الخاص بأفضل لاعب شاب، وكأس ياشين لأفضل حارس مرمى، وكأس جيرد مولر للهداف وكأس سقراط للاعبين الملتزمين بالأعمال الخيرية والمجتمعية.

يُشار إلى أن نسخة الموسم الجاري تشهد منافسة بين عدد من اللاعبين أبرزهم فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وإرلينج هالاند وكيليان مبابي، وبالطبع ستلعب بطولة يورو 2024 دورًا حيويًا في اختيار الفائز.