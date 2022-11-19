جايا يرد على استبعاد إنريكي: لم أمر بمثل ذلك من قبل!

علي رفعت

إنريكي واجه اتهامات عديدة بعد أن أكدت تقارير أن رحيل جايا عن المعسكر الإسباني غير مبرر.