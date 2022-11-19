إسبانيا
جايا يرد على استبعاد إنريكي: لم أمر بمثل ذلك من قبل!
11:05 م غرينتش+2 19/11/2022
رد خوسيه لويس جايا مدافع فالنسيا على الاتهامات التي تم توجيهها للمدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي بعد استبعاده من قائمة كأس العالم رغم أن إصابته تجعله يغيب لمباراة واحدة فقط.
وقال جايا في تصريحات لصحيفة "آس": "أحاول أن أستوعب الأمر، أنه صعب للغاية، أنا حزين لكنني فخور لأنني قاتلت لسنوات حتى أتمكن من التواجد في ذلك المكان".
وأضاف: "لم يكُتب لي النجاح وهذا الأمر محسوم لكنني واثق أن قرار إنريكي جاء لصالح الفريق كما يقول بالضبط".
وأكمل: "لم أختبر مثل ذلك الأمر من قبل، أتمنى الأفضل للفريق من قلبي لقد خلقوا الكثير من الأجواء الرائعة في المنتخب ولم أشاهد مثلها في أي فريق آخر".
جدير بالذكر أن جايا كان قد تم استبعاده وقام لويس إنريكي باستدعاء لاعب برشلونة الشاب أليخاندرو بالدي.