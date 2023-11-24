جاياردو يطمئن الجماهير بعد سقوطه الأول مع الاتحاد .. وعد جريء!

تصريحات مارسيلو جاياردو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الاتفاق والاتحاد

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بعد أولى مبارياته مع نادي الاتحاد.. علق المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، على تعادل فريقه مع الاتفاق، مساء اليوم الجمعة.

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الاتحاد سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1)، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الاتحاد والاتفاق: "وصلت قبل يومين، ولديّ عملًا كبيرًا سأقوم به، خلال الفترة القادمة"، مشددًا على أنه مع مرور الأيام، سيتفهم اللاعبين، طريقة لعبه.

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وأشار المدير الفني الأرجنتيني، إلى أن فريقه أهدر 4 أهداف محققة في الشوط الأول، مؤكدًا على أنه سيحاول معالجة هذا الأمر؛ لكي يظهر العميد بشكل أفضل، خلال الفترة القادمة.

ووعد مارسيلو جاياردو، الجماهير الاتحادية، بالظهور في المباريات القادمة، بنفس الضغط العالي الذي لعب به الفريق، في الشوط الثاني أمام الاتفاق.

جدير بالذكر أن الاتحاد، ارتقى إلى المركز الرابع مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، بعد هذا التعادل، برصيد 25 نقطة.

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