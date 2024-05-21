جاياردو يتنفس الصعداء .. دعم برازيلي ثقيل لإنقاذ الاتحاد في جولتي الحسم

محاولة لإعادة توازن النمور في الأمتار الأخيرة

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تلقى مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد أنباءً جيدة، قبل مواجهة ضمك، الخميس المقبل في الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وكشفت صحيفة "الرياضية"، أن التدريبات الجماعية للاتحاد شهدت عودة الثنائي البرازيلي فابينيو تفاريس ولويز فيليبي، مساء أمس الإثنين، بعد غياب طويل للإصابة.

وافتقد الاتحاد لخدمات تفاريس لأكثر من شهر و3 أسابيع، بسبب إصابة قوية في عضلات الفخذ، بينما غاب المدافع لويز فيليبي حوالي 40 يومًا، بسبب إصابة عضلية.

وتمثل عودة تفاريس وفيليبي، دفعة قوية للاتحاد خصوصًا أنه يستعد لمواجهة قوية أمام ضمك الخميس المقبل، قبل ختام الدوري أمام النصر، وهو بحاجة إلى الفوز في المباراتين لإحياء آماله في احتلال المركز الرابع، المؤهّل إلى دوري أبطال آسيا 2.

ويعاني الاتحاد مؤخرًا من نزيف حاد في النقاط، حيث لم يحقق أي فوز منذ شهر تقريبًا، إذ خسر 4 مباريات على التوالي وتعادل في الأخيرة أمام الخليج (1-1)، لذلك ستكون عودة الثنائي البرازيلي مهمة في إعادة التوازن للفريق.

واقتصرت الحصة التدريبية، التي احتضنها ملعب النادي في جدة، على الجوانب البدنية، حيث فضل المدرب الأرجنتيني رفع الأحمال بعد حصول اللاعبين على راحة 3 أيام.

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وفي نفس المران، أدى زكريا هوساوي، الظهير الأيسر، وأحمد الغامدي، لاعب الوسط، تمارين بدنية، ضمن الخطة الموضوعة من الجهاز الفني لتأهيلهما بعد العودة من الإصابة.

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