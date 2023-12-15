جاياردو: بنزيما صعب مباراة الأهلي على الاتحاد .. وهذه خطتي بعد توديع المونديال!

تصريحات مارسيلو جاياردو بعد خسارة الاتحاد المونديالية

اعترف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، بشعوره بـ"إحباط" كبير؛ بعد خسارة فريقه أمام الأهلي المصري، مساء الجمعة.

الاتحاد سقط بهدف مقابل ثلاثة أمام الأهلي، ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها.

جاياردو قال في المؤتمر الصحفي؛ بعد المباراة: "نتيجة قاسية.. أردت أن يتعود لاعبي العميد على أسلوبي، خلال الفترة الماضية؛ ولكن الوقت كان ضيقًا للغاية".

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وأشار المدرب الأرجنتيني، إلى أنه معتاد على التأقلم مع الخسارة والفوز، متعهدًا بالعمل لبناء فريق قوي متماسك للمستقبل؛ بعد توديع مونديال الأندية، بشكل رسمي.

واعتبر مارسيلو جاياردو، أن ركلة الجزاء الذي أهدرها المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، في نهاية الشوط الأول؛ كانت عاملًا رئيسيًا في تصعيب المواجهة على فريقه.

وشدد جاياردو، على أن نادي الاتحاد، لم يستطع مجاراة الأهلي المصري، من الناحية البدنية، خاصة في الشوط الثاني.