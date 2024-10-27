ماذا قال؟

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي، عن جاهزيته لتولي مهمة تدريب الأخضر لفترة ثانية، حيث جاء خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني، بعد فترة من تذبذب النتائج للأخضر في تصفيات كأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تفاصيل عقد رينارد الجديد مع الأخضر، والذي يستمر حتى نهاية عام 2025، مع خيار التمديد حتى كأس آسيا 2027.

وقال رينارد، في تصريح لصحيفة "الرياضية"، إنه يريد خوض هذا التحدي مع الجميع، لاعبين وإدارة وجماهير، ويرغب في التأهل إلى كأس العالم، من أجل إسعاد الجماهير السعودية، مثمنًا ثقة ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة، ومجلس إدارته، به وإعادته لقيادة الجهاز الفني للأخضر من جديد.

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ومن المقرر أن يستهل رينارد مشواره مع المنتخب السعودي، بملاقاة أستراليا، على ملعب إيمي بارك في ملبورن، في 14 نوفمبر، ثم يتوجه إلى جاكرتا، لملاقاة إندونيسيا في 19 من الشهر المُقبل، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية.

ورحل مانشيني عن تدريب المنتخب السعودي، بناءً على قرار اتحاد الكرة بإنهاء العلاقة التعاقدية معه، بناءً على تراجع النتائج في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، حيث يحتل الأخضر المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بعد تعادلين مع إندونيسيا (1-1) والبحرين دون أهداف، وفوز صعب على الصين (2-1) وخسارة أمام اليابان (0-2).