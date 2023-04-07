جالتييه يرد على رسالة مبابي المثيرة للجدل .. ويؤكد: حضور الرئيس اليوم كان مهمًا

جول العربي
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PSG Kylian Mbappé entraînement Camp des LogesGetty Images
كيليان مبابيباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1

جالتييه يلم شمل الفريق بعد أزمة مبابي

رد كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان، على رسالة مهاجم الفريق كيليان مبابي، بعد إثارته الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر مبابي رسالة عبر حسابه على إنستجرام، يعترض على ظهوره دون علمه، في حملة ترويجية للنادي عن الاشتراكات والتذاكر الموسمية.

تحدث جالتييه في المؤتمر الصحفي لمباراة نيس، عن الأزمة قائلًا:" كانت هناك مناقشات كثيرة بين الإدارة وكيليان، وتم توضيح الحادث، وأتحمل نصيبي من المسؤولية بالنسبة للأمر".

كما أضاف:" اليوم توقف مبابي عن التدريبات بسبب عدم ارتياح في الفخذ، لكن هذا لن يؤثر على مشاركته أمام نيس"

وأردف:" الرئيس جاء لرؤيتنا وتحدث في غرفة الملابس، كل ما يقال هناك يبقى في الداخل، لكن كان من المهم حضوره اليوم".

وأنهى حديثه برسالة إلى لاعبيه:" يجب أن نكون أكثر احترامًا للتعليمات وخطة اللعب، لأننا فشلنا في التنظيم وأيضًا في الالتزام".

يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نيس السبت، على ملعب أليانر ريفييرا، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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