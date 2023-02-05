جالتييه يرد بقوة على ناجلسمان و"كذب" إصابة مبابي

خدعة إصابة مبابي حقيقة!

علق كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على تصريحات يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ الأخيرة عن إصابة كيليان مبابي.

ويستعد الفريقين لمواجهة حاسمة بينهم ضمن مواجهات دور الٰـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير القادم.

وقال مدرب بايرن ميونخ في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الأخير أن فريق باريس سان جيرمان يخادع الجميع في خبر إصابة مبابي.

ليرد عليه جالتييه في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه قائلًا: "لست مضطرًا للرد عليه لقد قرأت تعليقاته وهذا كل شيء ليس أسلوب النادي وليس أسلوبي على الإطلاق".

وكان فريق باريس سان جيرمان قد أعلن إصابة مبابي وغيابه لمده ثلاث أسابيع وبالتالي عدم لاحقه بذهاب دور الـ16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.