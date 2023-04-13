جالتييه يدخل في معركة قضائية بعد فضح رسائله العنصرية!

فصل جديد في قضية عنصرية جالتييه.. الأمر الآن في يد المحاكم!

لا يزال الجدل مستمرًا في باريس سان جيرمان، حيث دخلت "قضية عنصرية جالتييه" الي ساحات المحاكم، وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان سيرفع دعوى قضائية بعد اتهامه بالعنصرية والتمييز.

سيقدم جالتييه أيضًا شكوى بشأن المضايقة والتهديدات بالقتل ضده وضد أسرته، ورفعت الشكوى ضد صحفيين فرنسيين وجوليان فورنييه المدير الرياضي السابق لكرة القدم في نيس الذي اتهمه بالتعليقات العنصرية.

أرسل فورنييه بريدًا إلكترونيًا إلى شركة "INEOS"، الشركة المالكة للنادي، ينبههم إلى تعليقات العنصرية المزعومة جالتييه.

أبلغ كريستوف جالتييه باريس سان جيرمان عن نيته في اتخاذ إجراء قانوني ضد "التعليقات المهينة والتشهير" التي صدرت ضده.

بالإضافة إلى ذلك نفى النادي أنه بدأ أي تحقيق داخلي في الموقف بخصوص مدربه، وسيتم تقديم الدعوى التي صاغها المدرب إلى مكتب المدعي العام في باريس.

قبل هذا التطور الجديد، كانت استجابة المدرب الفرنسي سريعة، وصرح: "إنني مندهش من التصريحات المهينة والتشهيرية التي صدرت ضدي".

الآن سيكون الأمر متروكًا للمحاكم لتحديد كيف ستنتهي هذه القصة، التي هزت كرة القدم الفرنسية.