جالتييه يتحدث عن "قلة احترام ميسي لمبابي".. ومتى يعود الأرجنتيني إلى باريس؟

مدرب باريس سان جيرمان يدرك جيدًا أنه يملك جوهرتين نفيستين

أن تملك في فريقك كلًا من ليونيل ميسي وكيليان مبابي خصوصًا بعد كأس العالم 2022 مهمة ليست بالسهلة، رغم أنها تسهل لك الكثير من الأمور، وهذا ما يدركه المدرب الفرنسي كريستوف جالتيير، الذي تحدث باستفاضة عن التعامل مع النجمين الكبيرين بعد انتهاء كأس العالم بمشاعر كبيرة لهما.

وقال جالتيير: "لا أعرف ما الذي حدث في الأرجنتين، ولكن ما أعرفه هو أن ميسي لم يتعامل بقلة احترام مع مبابي، لقد تصافحا سويًا، وكيليان أبدى سلوكًا رائعًا بعد الهزيمة، لقد هنأ بنفسه كلًا من ميسي وسكالوني، هذا ما يشغلني".

وأضاف: "مبابي جاهز مع بقية زملائه وخصوصًا نيمار وفيتينيا وسولير وسارابيا وحكيمي وماركينيوس وكل العائدين من كأس العالم، لقد قام مبابي بعمل رائع وأنهى البطولة هدافًا لكأس العالم، لقد "تحدثت معه وأخبرته أنه قام بعمل رائع، قال لي إنه يريد العودة بأسرع ما يمكن، لكن في بعض الأحيان يتعين عليك أن ترتاح، على الأقل ذهنيًا".

وأردف: "ميسي سيعود في مطلع يناير، لاعبان أو ثلاثة سيعودون في هذا التاريخ، قررنا ذلك بعد رؤية الاحتفالات بكأس العالم".

وختم: "نيمار لا يحتاج سوى اللعب، بعد الإصابة التي تعرض لها في كأس العالم تماثل للشفاء وبدا بشكل رائع، خصوصًا في مباراة كرواتيا التي سجل فيها هدفًا رائعًا، إنه يتدرب بشكل اعتيادي في الوقت الراهن".