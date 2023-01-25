جالتييه يتجاهل ميسي ويفضل مبابي لحل أزمة جديدة في باريس سان جيرمان!

صراع جديد في باريس سان جيرمان وميسي بعيدًا!

تدخل كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، لحل أزمة جديدة ظهرت في مباراة الفريق بكأس فرنسا ضد باي دو كاسل.

في مباراة باريس سان جيرمان أمام باي دو كاسيل التي سجل بها كليان مبابي خمس أهداف، تسبب غياب قائد الفريق ماركينيوس، في أزمة حول من يخلفه ويحمل الشارة.

وقال جالتييه في تصريحات صحفية عقب المباراة: "قررت أن يكون كيليان مبابي ثاني قائد منذ بداية الموسم، إنه يستحق أن يكون لديه شارة القيادة عندما لا يكون ماركينيوس موجودًا، لأنه قرر البقاء".

وأردف:" لقد سجل 56 هدفًا في عام واحد، إنه واحد من أفضل المهاجمين في العالم، ويستحق قيادة فريقه".

وتجاهل مدرب باريس سان جيرمان وجود ليونيل ميسي ونيمار في الفريق رغم الخبرة الكبيرة التي يتمتعان بها، خاصة البرازيلي الموجود في النادي منذ 2017.

على الجانب الآخر خرج المدافع الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي، والذي يعد ثاني القادة في الفريق، عن صمته، عبر حسابه على الإنستجرام معبرًا عن استيائه من قرار جالتييه، حيث قال :"هذا خاطئ تمامًا، لكن سأحترم دائمًا قرارات النادي".

جدير بالذكر أنّ ميسي الذي يخوض موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان ، لم يلتزم بعقد جديد بعد مع النادي الباريسي ويستطيع المغادرة بالمجان في الصيف.