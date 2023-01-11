جالتييه واثق من بقاء ميسي، وعن رونالدو: نحن مُلتزمون

مشوار ميسي مع باريس ممتد.

تحدث كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عن مستقبل ليونيل ميسي نجم الفريق، وقضية تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وصرح جالتييه في المؤتمر الصحفي لمباراة أنجيه: "أعلم أن المحادثات بين الطرفين لتمديد عقده وصلت إلى مرحلة متقدمة".

وأضاف: "على أي حال تجديد ليونيل ميسي مسألة تخص المدير الرياضي لويس كامبوس أعتقد أنه سعيد في باريس سان جيرمان وهو ملتزم بالمشروع".

باريس سان جيرمان سيخوض لقاء ودي ضد فريق مكون من لاعبي الهلال النصر، والأخير انضم إليه مؤخرًا كريستيانو رونالدو تاريخية في صفقة لمدة عامين ونصف.

وقال جالتييه عن احتمالية مواجهة رونالدو: "اتفقنا على هذا الالتزام الموسم الماضي وعلى باريس سان جيرمان أن يحترمه".

وأتم: "لا أعرف ما إذا كانت هذه هي أفضل لحظة للمباراة، لكن علي أن ألعبها، بعد ذلك سنعود للعب في كأس فرنسا".