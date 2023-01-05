جالتييه: ميسي لم يطلب الاحتفال بكأس العالم في باريس.. واحترموا مبابي!

المدرب الفرنسي محظوظ بنجومه.. لكن عليه أن يحميهم جميعًا

تطرق الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب فريق باريس سان جيرمان إلى العديد من الملفات في النادي العاصمي ليلة مباراة الفريق ضد شاتورو في دور الـ ٣٢ من مسابقة كأس فرنسا.

وتحدث جالتييه عما قيل حول طلب ليونيل ميسي الاحتفال بلقب كأس العالم في ملعب حديقة الأمراء، نافيًا هذا الأمر وقائلًا إن "ميسي لم يطلب ذلك ولا داعي لترويج هذه الأمور، كل ما نريده هو أن يلحق بالمباراة اللاحقة وأن يحظى بالاحتفاء من قبل المشجعين، لا يوجد مبرر لعدم حصول ذلك".

كما أكد جالتييه غياب نجمه نيمار دا سيلفا عن مباراة شاتورو مشيرًا إلى أن ذلك "يتعلق بهذه المباراة فقط" لكنه سيكون جاهزًا من بعدها بشكل اعتيادي.

كما طالب جالتييه من ينتقدون سلوك كيليان مبابي بالتوجه إلى مشاهدة مباراة في دوري كرة السلة الأمريكي أن يتوقفوا عن هذه الأمور، مشيرًا إلى أنه يجب معرفة "ما الذي يعنيه مبابي لفرنسا؟".

وأشار إلى أن مبابي نفسه هو من طلب العودة عقب نهاية كأس العالم دون فترة راحة، مشيدًا بعقيلته الذكية، وقدرته على تخطي خسارة لقب المونديال.