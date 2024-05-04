جالتييه: اتهموني بالعنصرية للانتقام مني، وميسي ومبابي ونيمار ليس لديهم أي شيء مختلف!

واقعة مثيرة حدثت مع ميسي في دوري أبطال أوروبا

قرر كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان السابق والدحيل الحالي، الخروج للدفاع عن نفسه أمام العديد من الاتهامات مثل العنصرية والفشل في إدارة النجوم.

جالتييه تم اتهامه بالعنصرية ضد اللاعبين المسلمين في نيس، وهي القضية التي أحدثت ضجة هائلة في فرنسا، والآن يخرج لصحيفة "ليكيب" للحديث بشكل مٌفصل عن الأزمة.

وقال المدرب الفرنسي:"العنصرية والتمييز ليسا جزءًا من برنامجي، لأنني نشأت في بيئة متعددة الثقافات وتطورت طوال مسيرتي المهنية، لقد كانت صدمة حقيقية أن تتم إحالتي إلى المحكمة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"كنت ضحية الانتقام، هذه الأطروحة ليست من فلسفتي ولكنها ظهرت في المحكمة، الأمر كان عارًا، ولكن العدالة أثبتت براءتي لأن الاتهامات الموجهة لي ليس لها أي معنى".

وعن إدارته لنيمار وكيليان مبابي وليونيل ميسي:"كان على الثلاثة أن يشاركوا ويلعبوا معًا، لا أعتقد أننا سنرى ذلك مرة أخرى في فرنسا، كانوا يؤدون بشكل جيد للغاية من حيث اللعب والالتزام ولكن بعدها أصيب نيمار".

وتابع:"التعامل معهم يختلف عن أي لاعب آخر، المناقشات تحدث في مكتب وجهًا لوجه، لأن أي رد فعل مثل الابتسامة أو النظرة غير المناسبة أو أي إيماءة، ستكون لها أبعاد دولية وعالمية".

وأوضح خلال حديثه:"على سبيل المثال كان يجب تغيير ليونيل ميسي في أول مباراة لنا في دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس، كنا فائزين وأردت إراحته فقط، القرار كان طبيعيًا بالنسبة لي، ولكن بعدها أخبرني الجميع أن هذه المرة الأولى التي يتم استبدال فيها ميسي بدوري الأبطال، وقتها أدركت أنني أقوم بتدريب أشخاص أكثر من مجرد لاعبين، قلت لنفسي، ما الذي يمتلكه هؤلاء ولا يملكه الآخرين؟ لا شيء، يجب فقط دعمهم".

وفي نهاية حديثه شدد جالتييه على أن نيمار وميسي ومبابي يتمتعون بقدر كبير من التواضع والتعامل ببساطة، نافيًا تعامل أي منهم بغرور معه أو مع الآخرين.