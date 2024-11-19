ضريبة الحب والارتباط .. جالاجر يغضب عائلة صديقته بهدفه "الأغلى" وفتى إنجلترا مُهدد بالطرد من روي كين!

أسوأ اختيار للبصمة الدولية الأولى

اختار كونور جالاجر، لاعب وسط منتخب إنجلترا، أسوأ فرصة لكسر صيامه عن التهديف خلال المباريات الدولية، بعدما سجل هدفه الأول بقميص الأسود الثلاثة في شباك إيرلندا.

وأنهى منتخب إنجلترا، حقبة مدربه المؤقت لي كارسلي بانتصار ساحق قوامه (5-0) على ضيفه الأيرلندي، الأحد الماضي، في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية من المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل كونور جالاجر الهدف الثالث لمنتخب إنجلترا في شباك إيرلندا بالدقيقة 58، لكن يبدو أن هذا الهدف لم يكن على هوى عائلة صديقته، عارضة الأزياء الشهيرة آيني ماي كينيدي.

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وتلقى لاعب أتلتيكو مدريد، تهنئة من صديقته التي يعرفها منذ فترة مراهقته، حيث نشرت "ستوري" عبر حسابها الشخصي بمنصة "إنستجرام"، لتنهئته على الهدف الدولي الأول له في مباراته الـ21 مع الأسود الثلاثة.

وعلقت كينيدي على الصورة، قائلة: "أول هدف دولي مع منتخب إنجلترا، فخورة بك للغاية. عليك أن تحلم بهذه الإنجازات ولا تتوقف أبدًا عن دفع نفسك لتحقيقها".

وأضافت عارضة الأزياء: "لست متأكدة من أن عائلتي الأيرلندية كلها يعجبها هذا الأمر".

ويمتلك جالاجر أصولًا أيرلندية، كما أنه مؤهل للعب لمنتخب إسكتلندا، لكنه اختار تمثيل إنجلترا، بينما ارتبط عاطفيًا بفتاة من عائلة أيرلندية خالصة.

لكن، لم يكن جالاجر، الإنجليزي الوحيد الذي ارتكب خطأ فادحًا في حق أقاربه بتسجيل هدف ضد إيرلندا، حيث كرر الأمر اللاعب الشاب تايلور هارود-بيلس، الذي بصم على الهدف الخامس، من رأسية رائعة.

وعلى الرغم من احتفالات تايلور المبهجة بأول أهدافه الدولية، إلا أنه وضع نفسه في مأزق كبير لأن والد صديقته ليا، هو قائد إيرلندا السابق ونجم مانشستر يونايتد التاريخي روي كين.

وعلق روي كين على هذا الهدف في تحليله للمباراة على قناة "ITV"، حيث قال مازحًا: "لم ينته الأمر بعد، يمكن أن تتغير الأشياء بسرعة كبيرة في منزل كين".وأضاف: "من الجيد بالنسبة لتايلور أن يخوض مباراته الأولى مع إنجلترا ويسجل هدفًا. إنه طفل جيد حقًا وقد قامت عائلته بعمل رائع".