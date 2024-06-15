أزمة في معسكر سويسرا بطلها جاكا؟ نجم باير ليفركوزن يرد بقوة!

النجم السويسري غاضب

تحدث نجم سويسرا جرانيت جاكا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء المجر بأمم أوروبا ورد على شائعات صدامه مع المدرب مراد ياكين.

وخرجت تقارير في الأسابيع الماضية تتحدث عن صدام بين نجم باير ليفركوزن ومدربه بسبب أساليبه التدريبية أثناء مباريات التصفيات.

وأثناء المؤتمر الصحفي، رد قائد سويسرا على تلك الإشاعات قائلاً: "نحن أشخاص بالغون ولذا سأوضح الحقائق، لقد حظيت بعلاقة مع المدرب ممتازة في الشهور ال6-8 الأخيرة أفضل من الماضي".

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وواصل: "قام بزيارتي عدة مرات وتناولنا العشاء سوياً وشربنا معاً، لذا، الأمور طيبة ونحن طموحون وسعداء بوجود مدرب يستمع لنا".

وتأهلت سويسرا بصعوبة إلى أمم أوروبا عقب أن حلت ثانية في مجموعتها خلف رومانيا، ولم تفز إلا في مناسبة وحيدة بآخر 8 مباريات رسمية.