جاري نيفيل يحذر جيمي كاراجر الساخر: احترم نفسك!

استمرار سخرية جيمي كاراجر من سباعية ليفربول لمانشستر يونايتد لم تعجب جاري نيفيل

أشعل فوز ليفربول التاريخي على غريمه مانشستر يونايتد الجدال بين نجمي الفريقين السابقين؛ جيمي كاراجر وجاري نيفيل الذي طالب الأخير باحترام نفسه.

وحقق ليفربول، الأحد الماضي، فوزًا عريضًا على ضيفه مانشستر يونايتد، بطل كأس الأندية الإنجليزية، بسباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

وانتشرت صورة نيفيل وكاراجر والأخير يلتقط "سيلفي" لهما ويبدو على نجم مانشستر يونايتد الأسبق الضجر؛ جاري قرر السخرية من نفسه ووضع صورته كصورة له على تويتر لكن ذلك لم يشفع له ليتركه كاراجر وشأنه.

زاد جيمي في سخريته وكتب على تويتر مساء أمس الإثنين: "جاري نيفيل لم يظهر كعادته في برنامج Monday Night Football." ووضع تصويتًا للجمهور عن المباراة التي يريدون إلقاء الضوء عليها في التحليل.

سخرية كاراجر لم تُعجب نجم مانشستر يونايتد السابق الذي رد على تغريدته قائلًا: "احترم نفسك! لا أنوي أن أصبح مثلك. سأستريح لأراك تشيد بالفريق الذي قتلته على مدار شهرين".

ورفع ليفربول الذي كان يعاني في الفترة الأخيرة بالدوري رصيده بهذا الفوز إلى 42 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن الرابع توتنهام الذي لعب مباراة أكثر. وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 49 نقطة في المركز الثالث.