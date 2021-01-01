الاتحاد يستعد للكفاءة المالية بحل أزمة رودريجيز

نجاحات الإدارة الاتحادية متواصلة

لا يُحقق الاتحاد نجاحات مذهلة على أرض الملعب فقط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، بل كذلك خارجه وتحديدًا في ملف القضايا والشكاوي المالية وتسديد مستحقات اللاعبين.

آخر تلك المشاكل التي نجحت الإدارة الاتحادية في حلها هي مستحقات جاري رودريجيز، والبالغة 850 ألف يورو تُمثل قيمة مقدم عقده الذي وقعه في يناير 2019.

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الاتحاد كان ضمن خمس أندية سعودية فشلت في الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة في يناير الماضي مما منعه من قيد اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، وكان معه في تلك المجموعة نادي النصر.

الإدارة بقيادة أنمار الحائلي تسعى جيدًا للإيفاء بكافة المتطلبات التي تجعلها قادرة على الحصول على شهادة الكفاءة المالية التالية، ليُسمح للفريق بقيد اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفي.

وفي إطار ذلك يُحاول النادي تسديد المستحقات الواجبة عليه قبل تقديم الأوراق الرسمية للجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية، ومنها مستحقات مهاجم الرأس الأخضر.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الاتحاد نجح في التوصل لاتفاق مع جاري رودريجيز العائد للاتحاد بعد إعارة لموسم ونصف مع فنربخشه حول جدولة الـ850 ألف يورو المستحقة على ستة أشهر، وهو ما يعني إلغاء هذا الالتزام من المستحقات الواجب على الاتحاديين سدادها قبل تقديم الأوراق للجنة الكفاءة المالية.

يُذكر أن الاتحاد كان قد ضم المهاجم صاحب الـ30 عامًا من جلطة سراي في يناير 2019، وقد وقع عقدًا يمتد لأربعة مواسم ونصف.