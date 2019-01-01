جاريدو: العين في مرحلة مهمة ويحتاج إلى نوع معين من اللاعبين

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لنادي العين على أهمية المرحلة الحالية بالنسبة لفريقه في البطولة الآسيوية، مشيراً إلى أنها تعد تحيداً مهم للفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة الدحيل القطري، يوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "جميع اللاعبين لديهم حوافز كبيرة جداً لحصد النقاط الثلاث، وتحقيق الفوز والمحافظة على حظوظنا في التأهل للمرحلة القادمة".

وواصل: "سنسعى معاً لتحقيق أهدافنا المرجوة وطموحات جماهيرنا، خصوصاً وأن الفريق سيلعب على أرضه وبين جماهيره وسيقاتل كفريق من أجل حصد النتيجة القوية".

وتابع: " دخلنا مرحلة حاسمة جداً في الموسم الكروي الحالي، نحتاج خلالها إلى نوعية اللاعبين المقاتلين الذين يمتلكون روح التحدي والقتال والرغبة والجدية في الدفاع عن شعار النادي".

وأتم تصريحاته قائلاً: " نتطلع إلى مساندة جماهيرية حاشدة ومؤازرة لاعبي الفريق حتى يتمكنوا من تحقيق النتيجة القوية وتقديم الأداء المشرف".

ويحتل العين المركز الأخير من مجموعته بنقطتين، وبفارق نقطتين عن الدحيل واستقلال طهران أصحاب المركز الثاني والثالث على الترتيب.