جاريدو: العين في مرحلة تحتاج إلى تكاتف من كل المنتسبين للفريق

المدير الفني يشدد على صعوبة المرحلة الحالية التي يمر بها زعيم الكرة الإماراتية

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد لإسباني، خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لنادي العين على ضرورة فوز فريقه، على بني ياس، يوم السبت في الجولة الـ 22 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "فريق بني ياس جيد جداً ويضم في صفوفه لاعبين مميزين، لذلك نحن مطالبون بإظهار روح القتال بنسبة 100% للعودة من ملعب المنافس بالنقاط الثلاث".

وواصل: "المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد من كل المنتسبين لهذا الكيان، من لاعبين وإدارة وجهاز فني وجماهير، سعياً لتحقيق أهداف نادينا في هذه الفترة الصعبة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "طالبت لاعبي العين بتقديم أفضل ما لديهم وإظهار الرغبة الحقيقية في الفوز على المنافسين بداية من مواجهة بني ياس وجميع المباريات المتبقية للعين حتى نهاية الموسم الكروي الحالي".

الجدير بالذكر ان العين يحتل المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 39 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة صاحب المركز الثالث.