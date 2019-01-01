جاريدو: العين أهدر فرصة للفوز أمام الدحيل

العين تعادل مع الدحيل بهدفين لكل فريق في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

شكر الإسباني، خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لنادي العين، لاعبي فريقه بعد التعادل أمام الدحيل، في دوري أبطال آسيا.

وتعادل العين امام الدحيل بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "فخور بأداء اللاعبين، النتيجة مؤشر لقوة اللقاء، هدف الدحيل الأول عزز معنوياته بشكل ملحوظ، ولكن دفاعنا وحارس المرمى كانوا في الموعد".

وواصل: "كنا نستحق الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، أهدرنا العديد من الفرص الخطيرة وركلة جزاء، لقد كنا قريبين من تحقيق الفوز".

وأكمل: "بين الشوطين طلبت من اللاعبين إظهار أفضل ما لديهم، والقتال من اجل العودة إلى أجواء اللقاء من جديد، كنت واثقاً من قدرتهم على تحقيق ما طلبته".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "جميع الفرق في المجموعة حظوظها متساوية في التأهل إلى الدور القادم".