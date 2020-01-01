جاريث بيل يهاجم الإعلام الإسباني بسبب الجولف

ابن الـ30 عامًا مستاء من الانتقادات المستمرة

استعجب الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد من الانتقادات المتواصلة له بسبب ممارسة رياضة الجولف.

ومن المعروف عن جاريث بيل حبه لرياضة الجولف ولكن عديد الوسائل الإعلامية ترى انها السبب الرئيس في إصابته المتكررة.

وقال بيل في تصريحات صحفية: "الكثير من الناس لديهم مشاكل مع لعبي للجولف ولا أعلم لماذا. لقد تحدثت في هذا الأمر العديد من المرات وكل شيء على ما يرام ولكن خصوصًا في الإعلام يرون هذا سببًا للإصابة".

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وتابع اللاعب الويلزي: "أرى العديد من الناس في أمريكا يلعبون الجولف يوم المباراة ولا توجد أي مشكلة مثل ستيف كيري ولكن هنا عندما ألعب قبل المباراة بيومين تبدأ الانتقاادات".

وكان جاريث بيل قريبًا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في أكثر من مناسبة ولكن الأمور لم تتم كما يرغب المسئولين في ريال مدردي مع أنباء عن عربض من نيوكاسل الإنججليزي وعرض آخر في الدوري الأمريكي الآن.

وعاد بيل مع فريقه ريال مدريد للتدريبات في انتظار عودة الدوري الممتاز المنتظرة خلال الشهر المقبل بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

يُذكر ان ريال مدريد يتواجد في المركز الثاني للدوري الإسباني برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر بعد مرور 27 أسبوعًا.