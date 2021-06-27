جاريث بيل يعلن موعد اعتزاله

الحديث عن مستقبل الويلزي جاريث بيل لم يعد مقتصرًا على الفريق الذي سيلعب له بل امتد إلى موعد اعتزاله اللعب الدولي.

بعد الخروج المخيب لمنتخب ويلز من بطولة يورو 2020 على يد الدنمارك في دور الستة عشر وعد جاريث بيل بالعودة لتمثيل منتخب ويلز والدفاع عن ألوان بلاده.

وودعت ويلز بطولة يورو 2020 أمس السبت بعد الخسارة من الدنمارك 4-0 في امستردام خلال أولى مباريات دور الستة عشر.

ويبدو أن خسارة ويلز الكبيرة في ثاني مشاركاتها على التوالي في البطولة بعد غياب لم تكن الحدث الوحيد المثار حول الجدل فمستقبل جاريث بيل واعتزاله اللعب الدولي أثير أيضًا ليحسمه اللاعب سريعًا.

متى سيعتزل بيل دوليًا؟

بيل تحدث بعد الخسارة من الدنمارك أمس لقناة ويلزية وقال عما إن كانت آخر مبارياته مع منتخب بلاده: "أود الاستمرار في اللعب. الناي يسألون أسئلة غبية طوال الوقت، لكنني أحب اللعب لويلز".

وواصل بيل الذي يحمل شارة قيادة بلاده "سأمثل ويلز حتى آخر يوم ألعب فيه كرة القدم".

مُضيفًا "بدأنا للتو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. وسنرغب في مواصلة ذلك. أرى أننا نلعب بطريقة جيدة جدًا، نرغب في الحفاظ على ثقتنا ومواصل لعب كرتنا وواثق من تأهلنا إلى كأس العالم المقبل".

ويمثل بيل منتخب ويلز منذ 2006 وأضاع جاريث ركلة جزاء في النسخة الحاية من اليورو أمام تركيا لكنه صنع هدفي الفوز لبلاده في نفس المباراة التي كاننت المباراة الوحيدة التي فازتها ويلز خلال 4 مباريات لعبتهم في يورو 2020.

لماذا غضب بيل؟

وكان بيل قد أثار الجدل برحيله عن المؤتمر الصحافي الذي يلي المباراة وهو أمر دافع عنه فيه مدربه روبرت بيج وأيده فيه وقال عنه: "مثله مثل بقية اللاعبين في غرف خلع الملابس الآن محبطين".

وواصل المدرب "لماذا تلحون في السؤال عن مستقبله، بالنسبة لي هو سؤال يفتقد للإحساس، ما الفكرة في هذا السؤالل وهو يغادر الملعب مهزومًا".

ويثير مستقبل بيل، 31 سنة، الجدل عما إن كان سيعود إلى ناديه ريال مدريد بعد موسم قضاه معارًا إلى توتنهام أم لا.

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