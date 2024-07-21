بصورة .. "عاشق رونالدو" جارناتشو يرد على فيديو تجاهل ميسي في نهائي كوبا أمريكا

فيديو متداول على وسائل التواصل أثار الأقاويل

رد نجم مانشستر يونايتد الشاب أليخاندرو جارناتشو بصورة على الفيديو المنتشر الذي على أساسه أشار البعض إلى توتر في علاقته مع قائد الأرجنتين ليونيل ميسي.

وانتشر فيديو من نهائي كوبا أمريكا الذي توجت فيه الأرجنتين الأسبوع الماضي على حساب كولومبيا يظهر فيه الثنائي جارناتشو وميسي على مقاعد البدلاء دون تفاعل بينهما، مما فسره البعض بأنه تجاهل من القائد للشاب بسبب تصريحات الأخير بخصوص حبه للنجم كريستيانو رونالدو.

وخرج جارناتشو في أكثر من مناسبة سابقة ليؤكد على المكانة الخاصة للنجم البرتغالي عنده وأنه قدوته في عالم كرة القدم، كما أنه يملك وشماً لرونالدو على ساقه.

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ورد جارناتشو عبر حسابه على "X" على أحد المستخدمين الذي نشر الفيديو المشار إليه بوضع صورة له وهو يحتضن ميسي، ليكذب المزاعم حول سوء العلاقة مع نجم إنتر ميامي.

وحقق جارناتشو بطولته الدولي الأولى مع راقصي التانجو بعد أن قرر تمثيل الأرجنتين بشكل رسمي وهو الذي سبق ولعب بألوان المنتخب الإسباني بفئات الشباب.